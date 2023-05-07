تعليم مطروح: تنظيم مراجعات نهائية لطلاب الإعدادية والثانوية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن المراجعات النهائية بمجموعات الدعم المدرسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بقاعتيّ مجلس العمد والمشايخ ومكتبة مصر العامة والتي يحاضر فيها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية تشهد حضورًا حاشدًا وتركيزًا كبيرًا من الطلبة والطالبات.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن الحضور الكبير للطلاب بالقاعات يعكس حرصهم الشديد على تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية والتي تشمل الشرح لتفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية وكيفية حل التمارين والأسئلة بسبل مبسطة ويسيرة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، مواصلة تنظيم تعليم مطروح لمجموعات الدعم حتى انطلاق الامتحانات، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي دعمًا للطلاب وتخفيفًا للأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

من جهته، قام إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم بمتابعة انتظام الطلاب بقاعات المحاضرات وحرص المعلمين المشاركين في مجموعات الدعم المدرسية المجمعة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للطلاب من أجل تحقيق مراكز متقدمة بالشهادات العامة على مستوى الجمهورية كذلك على مستوى المحافظة.

جانب من الحدث

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