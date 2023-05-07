الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صباح الخير يا مصر" يستعرض جهود الدولة لزراعة القمح وزيادة الإنتاج (فيديو)

القمح
القمح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "كيف شجعت الدولة على زراعة القمح وزيادة الإنتاج؟".

وأكد التقرير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم قطاع الزراعة وتوفير احتياجات المواطن المصري، لذلك فإنها تعمل على ملف القمح في العديد من النقاط لأنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية.

 وأوضح التقرير أن التسعير يعد من أهم المحاور الخاصة بتطوير زراعة القمح في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وقد بدأ هذا العام موسم القمح قبل الزراعة بشهرين، حيث تم تحديد سعر 1000 جنيه للأردب، وهو ما يشكل زيادة كبيرة في السعر مقارنة بالعام الماضي.

وقد تم رفع سعر أردب القمح إلى 1250 جنيه للأردب، ثم 1500 جنيه للأردب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السعر الأخير للقمح هو 1500 جنيه وهو ما يعادل ضعف سعر الموسم الماضي.

- تطوير الحياة في الريف المصري

يتمثل الهدف الرئيسي من التسعير في تحسين حياة الفلاح ودخله، إلى جانب تطوير الحياة في الريف المصري الذي يعد الغرض الرئيسي من مبادرة حياة كريمة، ولذلك تم زيادة نقاط التجميع حتى يسهل على الفلاح عملية النقل.

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