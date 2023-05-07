الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض «من أجل زيكو» في افتتاح مهرجان «جمعية الفيلم» في الأوبرا

بوستر فيلم من أجل
بوستر فيلم من أجل زيكو

يعرض فيلم «من أجل زيكو» للمخرج بيتر ميمي، اليوم، ضمن فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية تحت شعار "سينما مصرية.. مصرية"، وتقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في تمام الساعة ٦ مساءً، على أن يكون الحضور للجمهور قبل الموعد بساعة للحصول علي تذكرة الفيلم ومرفق بها الاستفتاء اليومي للأفلام، ويقام بعد العرض ندوة يحضرها صناع الفيلم ويدير الندوة الناقد زين خيري. 

أحداث وأبطال فيلم من أجل زيكو

فيلم من أجل زيكو تدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، حول ولد صغير يفوز بجائزة اذكى طفل في جمهورية مصر العربية ويسافر برفقة أسرته إلى واحة سيوة من أجل التتويج بتلك الجائزة وأثناء رحلة سفرهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية والمثيرة.

ويشارك فى بطولة فيلم «من أجل زيكو»، نخبة كبيرة من الفنانين، منهم منة شلبي، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعمرو عبدالجليل، ورانيا منصور، وكارولين عزمي، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

تفاصيل مهرجان جمعية الفيلم

وتستمر فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم، حتى 13 مايو الجاري، برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، ويشارك في المهرجان هذا العام مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية التي تم عرضها تجاريًا العام الماضي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحدًا من أهم المهرجانات المحلية المصرية، حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة.

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