الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأحد 7/5/2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا اليوم الأحد 3 جنيهات، في البورصة الرئيسية للدواجن، حيث شهد السوق زيادة في المعروض، نتيجة لدخول دورات جديدة، وذلك بحسب تصريح سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 7-5-2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 7-5-2023

شهدت أسعار الفراخ البيضاء تراجعا اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تراوح سعرها مابين  65.00 جنيه إلي 66.00 جنيه، في بداية الأسبوع، مقارنة مع أسعار نهاية الأسبوع، حيث سجلت 69 جنيها للطن يوم الخميس الماضي.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 7-5-2023

شهدت أسعار الفراخ الساسو تراجع اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تراوح سعرها مابين 76.00 جنيه إلي 78.00 جنيه، في بداية الأسبوع، مقارنة مع أسعار نهاية الأسبوع، حيث سجلت 82 جنيها للطن يوم الخميس الماضي.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد 7-5-2023

شهدت أسعار الفراخ البلدي استقرار اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تراوح سعرها مابين 99.00 جنيه إلي 100.00 جنيه، في بداية الأسبوع.

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أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 7-5-2023

شهدت أسعار الفراخ الأمهات استقرار اليوم الأحد في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تراوح سعرها مابين 55.00 جنيه إلي 56.00 جنيه، في بداية الأسبوع.

أسعار البط اليوم الأحد 7-5-2023

سجل سعر لحم بط فرنساوي مابين  74.00 جنيه  إلي 75.00 جنيه في البورصة الرئيسية للدواجن.

بيما سجل أسعار لحم بط مسكوفي مابين 99.00 جنيه إلي 100.00 جنيه في البورصة الرئيسية للدواجن.

وسجلت أسعار لحم بط مولارد مابين 84.00 جنيه إلي 85.00 جنيه في البورصة الرئيسية للدواجن.

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