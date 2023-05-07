تراجع أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 7-5-2023

شهدت أسعار البيض تراجعًا كبيرًا في الأسعار مع بداية الأسبوع، نتيجة إلى زيادة المعروض في الأسواق حيث أنها سلعه لا تقبل التخزين.

وتقدم الـ"الدستور" في السطور التالية أسعار البيض في بورصة الدواجن خلال التعاملات الصباحية.

أسعار البيض في البورصة الرئيسية اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر في بورصة الدواجن الرئيسية مابين 95.00 جنيه إلى 96.00 جنيه.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن الرئيسية مابين 90.00 جنيه إلى 91.00 جنيه .

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي في بورصة الدواجن الرئيسية مابين 86.00 جنيه إلى 87.00 جنيه.

أسعار البيض في الشركات اليوم الأحد 7-5-2023

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض ) 88.75 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 101 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة كمشيش ( البني ) 101 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( البني ) 101.75 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 101 جنيها للكرتونة.

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( البني ) 101.75 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة الصالحية ( البني ) 101 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( البني ) 101 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( البني ) 101 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 100 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 100 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 89.50 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 100.75 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 100 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة رشاد حمزه ( الأبيض ) 100.75 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض ) 100 جنيها للكرتونة .

بلغ سعر كرتونة البيض في شركة أحمد الجوهري ( البني ) 93.75 جنيها للكرتونة.