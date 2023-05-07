الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها بعد مروره بأزمة نفسية ومحاولته قتلها

طلاق
طلاق

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بمدينة نصر لرفع دعوى خلع ضد زوجها بعد إصابته بأزمة نفسية إثر وفاه والديه في حادث سيارة  ومحاولته قتلها .

وقالت «نيفين .ا»" في دعواها التي تحمل رقم 269  لسنة 2023 : « مر على زواجنا أربع سنوات ونصف تقريبا، ولم يسفر  هذا الزواج عن إنجاب أطفال ، ففي بداية زواجنا بتنا فى مشاكل وخلافات كثيرة لا تنقطع   بسبب تدخلات والدته في حياتنا بشكل مبالغ فيه ، ولأنه كان نجلهم الوحيد على 3 بنات كان مدلل، ولم يستطع اتخاذ أي قرار في حياته  إلا بعد مشورتهم فكنت أشعر دائما بأنه عديم الشخصية».

وتابعت الزوجة : «تحملت ما لا يتحمله بشر على أملا بأن ينصلح الحال أو أنجب طفلا  ، لكن كان قدر الله أقوى وتوفى والدي زوجي الاثنين معا في  حادث انقلاب سيارة ، فلم يستطع زوجي تحمل الموقف وأصيب بصدمة نفسية  وعصبية  وأصبحت حالته لا يرثى لها فكان دائم الصراخ و تكسير كل شئ أمامه ، وبرغم ذلك وقفت بجانبه ولم أتخلى عنه».

وأضافت نيفين :  «بعد سنة ونصف  من المعاناة بدأ يتعافى لكن شقيقاته لم تكن في مصلحتهن  معافاته ، فنشروا في كل العائلة والمنطقة بأنه مريض نفسي وأصبح الجميع  يتعاملوا معه وكأنه مجنون وكان كل هدفهن هو  التمكن من الوصاية على ورثة».
واستطردت : «لم يكتفوا بذلك بل كانوا يتشاجروا معي طوال الوقت وبالنهاية بدءوا يشككوا زوجي  في سلوكي واتهموني بأنني على علاقة بشخص أخر فحاول قتلى ولولا تدخل الجيران وقاموا بتخليصي من بين يديه  لكنت أصبحت الآن  جثة هامدة ، ومن هنا قررت ترك منزل الزوجية  ورفضت العودة له مرة أخرى وبالأخص بعد تدهور حالته مرة آخرى لذلك لجئت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».

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