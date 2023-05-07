"إكسترا نيوز": مصر تكثف جهودها لتقديم كافة الخدمات للعائدين من السودان (فيديو)

أفادت قناة "إكسترا نيوز" أن مصر كثفت الجهود بمعابر أرقين وقسطل وموقف كركر، لتقديم الخدمات للمصريين والسودانيين ورعايا الدول العائدين من السودان.

وقالت القناة إن محافظة أسوان شددت على بتكثيف الجهود بتلك المعابر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للعائدين من السودان

وأضافت المحافظة أنه يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل هذه المعابر، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل سيارات الإسعاف الثابتة والمتنقلة.

وأشارت إلى توفير المستلزمات الطبية الذي يتوازى مع رفع الاستعداد في مستشفيات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء في جميع التخصصات، فضلا عن مضاعفات إعداد فرق الطب الوقائي في أسوان والمناطق الحدودية.