الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز": مصر تكثف جهودها لتقديم كافة الخدمات للعائدين من السودان (فيديو)

العائدين من السودان
العائدين من السودان

أفادت قناة  "إكسترا نيوز" أن مصر كثفت الجهود بمعابر أرقين وقسطل وموقف كركر، لتقديم الخدمات للمصريين والسودانيين ورعايا الدول العائدين من السودان.

وقالت القناة إن محافظة أسوان شددت على بتكثيف الجهود بتلك المعابر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 - تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للعائدين من السودان

وأضافت المحافظة أنه يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل هذه المعابر، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل سيارات الإسعاف الثابتة والمتنقلة.

وأشارت إلى توفير المستلزمات الطبية الذي يتوازى مع رفع الاستعداد في مستشفيات محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء في جميع التخصصات، فضلا عن مضاعفات إعداد فرق الطب الوقائي في أسوان والمناطق الحدودية.

مصر موقف كركر قسطل معابر أرقين العائدين من السودان السيسي

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء اليابانى يصل سول ويلتقى رئيس كوريا الجنوبية 

تصريحات الرئيس السيسى خلال استقبال وفد "النواب الأمريكى" تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس الشيشانى يدعو مقاتلين من "فاجنر" للانضمام إلى قوات كتيبة "أخمات"

بعد تحريك الأسعار.. جهود الدولة لضبط تعريفة الركوب الجديدة ومنع استغلال المواطنين

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

اليوم.. "الشيوخ" يناقش الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»