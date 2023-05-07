الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة

المهندس ناصر حسن
المهندس ناصر حسن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أسماء المعلمين المرشحين للتدريب ومقار التدريب، حيث يتم البرنامج التدريبي لمدة 3 أيام، في الفترة من 9 وحتى 11  من شهر مايو الجاري.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" التي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يعقد التدريب في الفترة المسائية، الساعة الثانية عشر ظهرًا بالمقار الموضحة بالكشوف.
وأكدت الوزارة أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.
وأهابت مديرية التربية والتعليم بالغربية بالمعلمين المرشحين للتدريب بالالتزام بالمواعيد والمقار الموضحة بإخطارات التدريب.

وكان وكيل الوزارة، قد تابع أمس السبت، سير أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023 للصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي والثاني الثانوي العام، والأول والثالث والرابع الفني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. 

أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى
أسماء ومقار لجان التدريب للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" بالغرببة
بالاسماء ومقار لجان التدريب تعليم الغرببة تعلن الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم التربية والتعليم والتعليم الفني البرنامج التدريبي التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

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