الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصدر أمني يوضح تفاصيل مصرع طفل وجدته وإصابة والده في الشرقية

انهيار منزل
انهيار منزل

كشف مصدر أمني، عن مصرع طفل وعجوز فيما أصيب والد الطفل باشتباه كسر بالعمود الفقري؛ إثر وقوع حادث انهيار منزل من 3 طوابق في قرية المانسترلي التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل في قرية المانسترلي بمركز أبو كبير. 

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية المانسترلي بجوار محطة وقود بالمنطقة.

وتم استخراج جثة الطفل محمد إبراهيم صلاح، 12 سنة، وتبين إصابة والده ابراهيم صلاح محمد عبدربه، 43 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم استخراج جثة محمد محمد العربي، 85 سنة.

تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

ابي اجهزة الامن إخطار اخطارا استخراج

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