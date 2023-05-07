استشارى كبد يكشف أهمية المبادرات الصحية التى قامت بها الدولة

قال الدكتور محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن الفترة الماضية شهدت العديد من المبادرات التي قدمتها الدولة ومنها مبادرتي القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات كانت نقلة كبيرة جدًا والدولة تحملت الكثير من التكاليف، وكذلك مشروع الأدوية البيولوجية وبعض أنواع أدوية الأورام التي لم تكن موجودة، وكذلك التوسع في زراعة الأعضاء.

القضاء على فيروس سي

وتابع، أن مبادرة 100 مليون صحة، استطاعت القضاء على فيروس سي، بعد أن كانت مصر من أكثر الدول المتوطن فيها الفيروس، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت مصر دولة خالية من فيروس سي وهذا أمر كان فوق الخيال، مشيرًا إلى أن المبادرة لم تنته ولكنه يتم متابعة المرضى حتى الآن.

وتابع، أن الدولة تكلفت 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، مشيرًا إلى أنه يوجد تطور كبير في التأمين الصحي والذي بات يمتلك أفضل الأجهزة والأطباء تم تدريبهم عليها حتى يستفيدوا من خدمة المرضى كما أن المستشفيات أصبحت مميكنة.