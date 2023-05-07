اعترافات "بائع البوظة" فى واقعة تسمم 382 شخصا بقنا

كشفت اعترافات المتهم في واقعة تسمم 382 شخصا من احدى قرى محافظة قنا أمام النيابة العامة عن اعتياده بيعِ مشروبِ (البوظة) منذُ ثلاثينَ عامًا دونَ حدوثِ وقائعَ مشابهةٍ لما حدَثَ.

وباستجوب النيابةُ العامةُ للمتهم في الِاتهاماتِ المسندةِ إليهِ أنكرَهَا.

وأكدتِ التحرياتُ ارتكابَ المتهمِ للواقعَةِ، حيثُ تمكّنتِ الشرطةُ مِن ضبطِ أربعةُ براميلَ داخلِهَا المشروبُ الذي باعَهُ للمصابينَ.

ووجهت النيابة للمتهم تهم بيعِ وتداولِ مشروباتٍ فاسدةٍ في أماكنَ غيرِ مستوفيَةٍ لاشتراطاتِ النظافةِ الصحيةِ، وقبلَ الحصولِ على شهادةٍ صحيّةٍ من الجهةِ المختصةِ، وتسببِهِ بذلكَ في إصابةِ ثلاثِمائةٍ واثنينِ وثمانينَ شخصًا بالتسممِ بمحافظةِ قِنا بعدَ تناولِهِم مشروبَ (البوظة) الذي أعدَّهُ لهم، فضلًا عن ممارستِهِ مهنةً بدونِ الحصولِ على ترخيصٍ من السلطةِ المختصَّةِ.

وأمرت النيابة العامة بندبِ مفتشِ الأغذيةِ لأخْذِ عينةٍ مِن أربعةُ براميلَ داخلِهَا مشروبُ "البوظة" عقب التحفظ عليها لتحليلِهَا، وبيانِ مدَى صلاحيتِهَا للاستهلاكِ الآدميِّ.

وأمرت النيابة العامة بحبس بائع متجول 4 أيام على ذمة التحقيقات لبيعه وتداوله مشروبات في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة، وتسببه بذلك في إصابة ثلاثمائة واثنين وثمانين شخصًا بالتسمم بمحافظة قنا بعد تناولهم مشروب (البوظة) الذي أعده لهم، فضلًا عن ممارسته مهنة بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وندب مفتش الأغذية لأخذ عينة من المشروبات لتحليلها، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت الجمعة الموافق الخامس من شهر مايو، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت مفاده توافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي وقد بدت عليهم أعراض التسمم إثر تناولهم مشروبًا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق وشكلت فريقًا من أعضائها انتقل لسؤال المصابين بثلاثة مستشفيات فتبين أن إصاباتهم بحالة من الإعياء وآلام بالبطن وقيئ وعدم الاتزان، فسألت النيابة العامة أحد عشر مصابًا من المتواجدين، وبعضًا من ذويهم، والفريق الطبي المعالج لهم، وقد اجتمعت رواياتهم بشعورهم بالإعياء الشديد عقب تناولهم مشروب (البوظة) الذي تناولوه من أحد الباعة الجائلين بأحد الأسواق، وبسؤال الفريق الطبي المعالج تبين اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المصابين وأن غالبيتهم خرجوا بعد تحسن حالاتهم.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم وبحوزته أربعة براميل داخلها المشروب الذي باعه للمصابين، وجارٍ استكمال التحقيق.