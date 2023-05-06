السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة 7 عناصر من قوات حفظ السلام فى انفجار عبوة ناسفة بمالي

مالي
مالي

أصيب اليوم السبت، 7 عناصر تابعة لقوات حفظ السلام فى مالي، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف قافلة تابعة لها.

جاء هذا وفقا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة في مالي مينوسما.

وقالت البعثة الأممية فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "استهدف انفجار عبوة ناسفة اليوم، قافلة قوة مينوسما، على بعد 34 كم شمال مدينة دوينزا"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولفتت البعثة إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 7 من قوات حفظ السلام التابعين لها، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية المناسبة.

وأضافت أنه تم تسجيل 6 حوادث عبوات ناسفة مرتجلة في منطقة وسط مالي منذ بداية العام الجاري 2023.

يأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، بأنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سينظّم في 18 يونيو بعدما كان مقرّراً بداية في 19 مارس.

المجلس العسكرى فى مالى يحدد 18 يونيو موعدًا للاستفتاء على الدستور


وجاء في مرسوم تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبدالله مايغا عبر التليفزيون الرسمي أنّ "الهيئة الناخبة مدعوّة يوم الأحد 18 يونيو 2023 في كلّ أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي لبتّ مشروع الدستور".

مقتل 3 من قوات حفظ السلام فى انفجار بمالى

وفي فبراير الماضي، قتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وأصيب 5 بجروح، جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في وسط البلاد، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت البعثة على موقع «تويتر»: "في وسط مالي اصطدمت قافلة تابعة لقوات مينوسما في 21 فبراير بعبوة ناسفة، وفقًا لتقارير أولية، لقي ثلاثة من قوات حفظ السلام مصرعهم وأُصيب 5 بجروح خطيرة".

 

قوات حفظ السلام مالي عبوة ناسفة الامم المتحدة مينوسما

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