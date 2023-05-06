السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شعبان يكشف سبل الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إنه لم يعد هناك سن محددة لأمراض القلب، وأنه بعد سن الأربعين يجب على الإنسان أن يبحث عن القلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإنسان يجب أن يخضع لفحص السكر التراكمي، والضغط ورسم القلب والطول والوزن، والتاريخ الوراثي، وكلها تحاليل بسيطة يعرف منها  إذا كان معرضا لأمراض القلب أم لا.

سبل الوقاية من أمراض القلب

وكشف عن أن سبل الوقاية من أمراض القلب هي الأكل القليل، قدر الإمكان يكون الشخص نباتيا، والحركة الكثيرة، والبعد عن المشروبات الغازية، والوجبات السريعة، والسهر الكثير، والتوقف عن التدخين، وعدم تناول المكملات الغذائية الخاصة بالجيم وفيتامينات بير السلم.

وأكد أن الزعل من الممكن أن يقصر العمر، لأن العلماء اكتشفوا أن مقولة "قلبه مكسور" صحيحة، وقد تؤدي للوفاة وكذلك الفرح الزائد، ويجب الاعتدال فيهما.

جمال شعبان أمراض القلب سبل الوقاية فحص السكر التراكمي التاريخ الوراثي

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