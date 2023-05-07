"تدريب المعلمين".. أين وصلت خطة تطوير منظومة التعليم في مصر

تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى تدريب المعلمين في إطار تطوير منظومة التعليم في مصر وذلك من خلال الاهتمام بالطلاب والمعلمين، عن طريق إعداد التدريبات الملائمة للتحسين من أدائهم العلمي.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، على أن يبدأ تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين في المسابقة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023.

ومن المقرر أن يستمر تدريب المعلمين إلى مدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين، الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم"

حسن سعيد، معلم لغة عربية بأحد المدارس الحكومية، يقول إن خطة تدريب المعلمين ضمن أولويات الوزارة خاصة مع تطبيق خطة تطوير المنظومة لتتماشى مع الأساليب العلمية الحديثة.

وأوضح أن التدريب عادةً يكون للمعلمين الأصغر سنا وذلك لتزويدهم بالمهارات اللازمة والخبرات لتحسين مستوى التعليم.

وأضاف معلم اللغة العربية، أن الاهتمام بالمعلم وتطوير مهاراته يجب أن يستمر ويكون له أولوية ضمن خطة الوزارة لأن المعلم هو أهم أفراد منظومة التعليم وتطويره والتحسين من مستواه العلمي والمادي سيعود بالنفع على الطالب ومن ثم مستقبل الدولة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إحصائيات العام الدراسي الحالي 2022/2023، التي تضم الطلاب والمدارس والفصول وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك 25 مليونا و494 ألفا و232 طالب وطالبة، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 958 ألفا و753 معلما ومعلمة، كما وصل عدد المدارس إلى 60 ألفا و254 مدرسة، بإجمالي 551 ألفا و815 فصلا دراسيا.

وتقول سارة سالم، معلمة لجنة إنجليزية بإحدى المدارس، إن التدريب الذي سيشارك فيه المعلمين هو مجاني تمامًا والهدف منه هو تطوير أدوات المعلم لا سيما مع تسارع التكنولوجيا وظهور أساليب تعليمية حديثة وتطورها بشكل مخيف.

وتوضح سارة أنه فيما يخص الموضوعات التدريبية فإنها ستجرى على مدار أيام متواصلة وتتضمن موضوعات التدريب خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس.

وتضيف معلمة اللغة الإنجليزية، أن اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أنه بعد انتهاء أيام التدريب فإنه لا بد من اجتياز اختبار وزارة التربية والتعليم، إذ أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي، إلا بعد اجتيازه الاختبارات المكملة، التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفني، أكدت أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي.