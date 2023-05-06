بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن ويواصل تصدر الدوري الألماني

فاز بايرن ميونخ على مضيفه فيردر بريمن في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الألماني، بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض لاعبو بايرن ميونخ استحواذهم على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما كانوا الطرف الذي حظى بالأفضلية على مستوى المحاولات الهجومية.

وحاول لاعبو بايرن تسجيل هدف التقدم في أكثر من مناسبة ولكن أغلب محاولاتهم لم تهدد مرمى فيردر بريمن.



وسدد لاعبو بايرن ميونخ كرتين على المرمى من 5 محاولات، وخرجت 3 كرات من الملعب، وقابلت تسديدة من 3 محاولات لفيردر بريمن، وخرجت محاولتين من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق فيردر بريمن.

واستمر الاستحواذ لصالح فريق بايرن ميونخ في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك الأداء الهجومي كان في المستوى المتوسط ولكن نجح في هز الشباك.

وافتتح سيرجي جنابري التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 63 من عمر المباراة بصناعة من جمال موسيالا.

واستمرت المحاولات الهجومية لبايرن ميونخ، حتى أضاف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 73 بصناعة نصير مزراوي.

فيما سجل نيكلاس شميديت هدف فيردر بريمج الوحيد في المباراة بالدقيقة 87.



وسدد لاعبو بايرن ميونخ 4 كرات على المرمى من 12 محاولة، وخرجت 8 كرات من الملعب، فيما سدد لاعبو فيردر بريمن كرتين على المرمى من أصل 12 محاولة وخرجت 10 كرات من الملعب.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فيردر بريمن.

ورفع بايرن ميونخ رصيده لـ65 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف رصيد فيردر بريمن عند 35 نقطة في المركز الـ12.