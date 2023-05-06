الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: إنشاء وحدة لطب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية بقرية الودى بالصف

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية متكاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية علي مختلف المجالات، والتي تأتي على رأسها إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تحظي بمتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكونها أحد أهم المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بهدف تحقيق تنمية شاملة في قرى الريف المصري.
 

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة مراحل العمل بعدد من المشروعات التنموية بمراكز الصف وأطفيح. 
 

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد التجهيزات النهائية بمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لمواطني القرية والقرى المحيطة بها. 
 

ووجه اللواء أحمد راشد بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة للتشغيل من الأجهزة الطبية والأثاث والمستلزمات الواجب توافرها، وذلك لتحقيق الاستفادة للمواطنين.  
 

كما تفقد محافظ الجيزة مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودي الجاري تنفيذه، ليكون مقر خدمي متكامل للمزارعين سواء لتوفير الأسمدة الزراعية اللازمة لهم أو كل أوجه الدعم والمعاونة للتسهيل على المواطنين. 
 

وعاين اللواء أحمد راشد أعمال تدبيش وتطوير طريق مخر سيل أطفيح الجاري رصفه وتطويره بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا تفقد رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخرات سيل أطفيح والودي بالصف، موجهًا بسرعة الانتهاء منهما، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء المقبل ومجابهة السيول. 
 

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع رفع كفاءة ورصف طريق ترعة كوم أمبو بطول 62 كم بدءًا من مدينة أطفيح حتي طريق الأوتوستراد، وهو "الطريق الموازي لطريق 21 شرقًا وطريق الجيش غربًا"، وسوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية لسيارات النقل الثقيل المتجه إلى محاجر أطفيح وغيرها من المركبات المترددة على الطريق. 


كما شملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة الوقوف على نسب تنفيذ مشروع تبطين ترعة كوم أمبو ضمن خطة تأهيل وتبطين الترع والمصارف وما يحققه ذلك المشروع من نقلة حضارية غير مسبوقة تساهم في تحسين البيئة والحفاظ على المجاري المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. 


رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، وعلي عبد الله، رئيس مركز الصف، ومحمود فؤاد، رئيس مركز أطفيح، وسامح عشماوي، مدير مديرية الشئون الصحية، وعبد الناصر سعد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الترع والمصارف الخدمات الصحية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئاسية حياة كريمة

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