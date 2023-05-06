السيطرة على حريقين فى الإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريقين أحدهما بقرية الفردان والآخر بأحد مخازن العطارة بالمحطة الجديدة.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود بهيش بأرض زراعية بنطاق قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل الفوري والاستجابة السريعة مع أي طارئ يواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقًا.

وعلى الفور قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بإبلاغ رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورئيس قرية الفردان وإدارة الحماية المدنية، والتي توجهت لمكان الحريق محل البلاغ.

وقد قامت إدارة الحماية المدنية بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية بالسيطرة على الحريق وإخماده تمامًا دون وقوع أي خسائر مادية أو بشرية.

اندلاع حريق بأحد مخازن العطارة بالمحطة الجديدة بالإسماعيلية

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بأحد مخازن العطارة، وذلك بالمحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

في السياق ذاته، تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارًا آخر يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن العطارة، وذلك بالمحطة الجديدة التابعة لحي أول الإسماعيلية.

على الفور قامت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بإبلاغ رئيس حي أول وإدارة الحماية المدنية، التي قامت بالدفع بثلاث سيارات إطفاء والإسعاف من أجل السيطرة عليه ومنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لحي أول.

وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده تمامًا دون وقوع أي إصابات في الأرواح.