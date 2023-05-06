السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: الاقتصاد المصرى قوى ومتنوع وهو الأكبر فى المنطقة

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

علق وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، على تخفيض وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلا: تقرير فيتش ليس موضوعي بشكل كامل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الاقتصاد المصري تاريخيًا كبير وقوي ومتنوع، والاقتصاد المصري هو الأكبر في المنطقة، موضحًا أن الاقتصاد يواجه تحديات، ولكن البنك الدولي أعطى مصر شهادة دولية عن قوة الاقتصاد المصري.

ولفت وليد جاب الله، إلى أن مصر واجهت أزمة كورونا وبعدها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا تسبب في وجود فجوة تمويلية نحاول سدها.

وأوضح، أن مصر عقدت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، والاتفاق مع الصندوق يجب أن يكون له تأثيرات جيدة في الحفاظ على تصنيف مصر الائتماني، ولذلك هناك تناقض بين بيانات الصندوق وبيانات الوكالات.

وتابع: "صندوق النقد يتحدث عن مصر أحاديث إيجابية، وفيتش وغيرها تتجه اتجاه آخر"، منوهًا أنه يرى أن تلك المؤسسات تتأثر بالسوشيال ميديا، على الرغم من أنه من المفترض أن المصدر الأساسي لبيانات وكالة وكالة فيتش هي التي يعتمدها صندوق النقد الدولي.

وأكد أن مصر كبيرة جدًا، وتناول أشياء على السوشيال للتقليل من الاقتصاد المصري أمر غريب، لافتًا إلى أن رئيس وزراء اليابان والمستشار النمساوي زارا مصر الفترة الأخيرة وأكدا قوة الاقتصاد المصري وتحدثا عن أن السوق المصرية واعدة، ولكن هناك ما يؤثر على صياغة التقارير الدولية بشان الاقتصاد المصري.

وليد جاب الله فيتش تصنيف مصر الائتماني اخر النهار محمد الباز

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