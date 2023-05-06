السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يؤكد الاهتمام بملف تطوير خدمات العلاج الطبيعي في 761 قسمًا

وزير الصحة
وزير الصحة

عقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اجتماعًا، اليوم السبت، مع النقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، ووفد من أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة التعاون المشترك في دعم خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة التحديات والاحتياجات اللازمة لتطوير العمل بمنظومة خدمات العلاج الطبيعي بالوزارة، البالغ عددها 761 قسمًا، بينهم 277 في المستشفيات، و484 قسمًا بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية.

وقال إن الوزير أكد أهمية التعاون مع نقابة العلاج الطبيعي لتكثيف البرامج التدريبية للخريجين الجدد والمكلفين بالعمل في أقسام العلاج الطبيعي المستحدثة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تعمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتعزيز خدمات الرعاية الأولية، والتي تم تطبيقها بـ 109 منشآت، ضمن 251 منشأة بالمرحلة الأولى للمبادرة.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع ناقش موقف نقابة العلاج الطبيعي من مقترحات إنشاء كليات لـ«العلاج الوظائفي» حيث أكد الوزير أهمية استحداث تخصصات جديدة في الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نيفين عوني مدير إدارة العلاج الطبيعي، فيما ضم وفد مجلس نقابة العلاج الطبيعي، الدكتور سامي عبد الصمد عضو المجلس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتور حافظ شوقي وكيل النقابة، والدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة.

وزير الصحة والسكان العلاج الطبيعي خدمات العلاج الطبيعي المستشفيات نقابة العلاج الطبيعي

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