الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى ميلادها.. هنا عاشت نداهة السينما المصرية

منزل ماجدة الصباحي
منزل ماجدة الصباحي

داخل عمارة رقم 7، بشارع عكاشة بالدقي، عاشت النجمة الراحلة الفنانة ماجدة الصباحي آخر أيامها الفنية، بعد رحلة عطاء فنية حية قامت ببطولة أفلام سينمائية، حققت نجاحًا كبيرًا، وكان أهمها فيلم جميلة بوحريد، والتي جسدت فيه شخصية المناضلة الجزائرية التي قاومت الاحتلال الفرنسي لبلادها، وهو الدور الذي وضعها علي في أوائل نجوم السينما المصرية.

بمناسبة ذكرى عيد ميلادها، قمنا بجولة داخل الشارع الذي عاشت فيه الفنانة الراحلة، وتحدثنا مع جيرانها حول ذكرياتهم معها، وكانت البداية مع بائع خضروات على بعد خطوات من منزلها، حيث قال "الفنانة الكبيرة عاشت وسطنا أجمل الأيام، وكانت نعم الجيرة، ولم نر منها غير كل خير طوال سنوات وجودها بالمنطقة، وكانت تزورها نجلتها باستمرار الفنانة غادة نافع، وللحقيقة هم من أوائل الناس الذين سكنوا بهذه المنطقة، والفنانة ماجدة كانت تعشق خدمة الناس، وتحاول مساعدة كل من يلجأ إليها، وكانت فنانة قمة في الرقي والتحضر، وكنت شخصيًا من عشاق أفلامها، خاصة فيلم جميلة بوحريد، وفيلم بائعة الخبز، وأعتبرها قدوة يجب أن يحذو الجيل الجديد من الفنانات حذوها، حتى يستطعن تقديم محتوى فني يناسب جميع الأعمار والبيوت المصرية".

سعيد حامد صاحب محل سوبر ماركت، قال "الحقيقة أنا لم أتشرف بالتعامل مع الفنانة الراحلة عن قرب، لكن كل سكان المنطقة الذين تعاملوا معها أشادوا بأخلاقها الرفيعة، وحسن مواقفها معهم، خاصة البسطاء منهم، ولم تترك أي أحد في أزمة أو مشكلة، إلا ومدت يد العون له، وكانت الراحلة تتسوق أحيانًا مستلزمات البيت بنفسها، ويقول الجيران إنها كانت متواضعة لأقصي درجة مع الجميع، وكانت تقوم ببعض الأعمال الخيرية في السر، وهو الباقي بعد رحيلها، وهي سيرتها الطيبة، وكان يسكن معها بنفس العمارة منتج سينمائي شهير، وهو الأستاذ محسن علم الدين، حيث يسكن بمنطقة بالدقي عدد كبير من مشاهير المجتمع".

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