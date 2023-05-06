الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العنزى": ميليشيا الدعم السريع لن تقدم تنازلات لتبتعد عن المشهد السياسى والعسكرى

ميليشيا الدعم السريع
ميليشيا الدعم السريع

قال فواز العنزي، باحث في الشئون الاستراتيجية، إن القمة العربية بالسعودية متوقع أن يكون دورها مؤثرًا، والسعودية تتابع الأزمة السودانية من بداية الثورة على النظام القديم وحتى النزاع القائم اليوم والذي يمثل تحديًا على المستوى المحلي والإقليمي.

لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار بالقمة الجانب الإنساني في السودان

وأضاف خلال مداخلة عبر “سكايب” لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال القمة لا بد  أن يؤخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني، وأن هناك الكثير من الإصابات وتدهور النظام الصحي وسيكون هناك أولوية لهذا الجانب وكذلك طرح هدنة يتم احترامها بين الطرفين.

وأكد "العنزي" أنه لن يكون هناك تنازلات من ميليشيا الدعم السريع في ابتعاده عن المشهد السياسي والعسكري وسوف تستمر مثل هذه المنازعات التي تشكل أزمة على السودان. 

فواز العنزي ميلشيا الدعم السريع تنازلات المشهد السياسى العسكري السودان القمة العربية بالسعودية

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