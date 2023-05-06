تموين الغربية: تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة السنطة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في عدم صلاحيتها.

حيث قاد الحملة محمد الخولى، كبير مفتشى التموين، والسيد الحوالة، ومحمود برغوث، المفتشان بإدارة الرقابة بالمديرية، ونجحت الحملة في ضبط محل لبيع الحدايد والبويات والعِدد بدون ترخيص، وبحوزتة عدد 60 أسطوانة أكسجين طبية، بغرض تعبئتها وبيعها للأغراض الطبية، وتم اتخاذ اللازم والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما قاد وكيل الوزارة، اليوم حملة، وبرفقته جمال هنيدى، مدير الإدارة بطنطا، وياسر مراد، مدير الرقابة بطنطا، ومحمد الشيخ، وتم ضبط 10 آلاف علبة بسكويت منتهية الصلاحية انتهاء نوفمبر 2023 ومارس 2023، وذلك داخل مخزن تابع لشركة كبرى بطنطا، وتم تحرير محضر رقم 22500 جنح ثان طنطا، والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ونجحت الحملة التي شنتها إدارة تموين زفتى، برئاسة أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، ومحمد عبدالعاطي، مفتش رقابة تموينية، ومفتشي الإدارة بزفتى، بالاشتراك مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري بزفتى، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح مركز شرطة زفتى، ضد صاحب محل يقوم بفرم وتصنيع وتعبئة اللحوم بدون ترخيص ومجهولة المصدر ليست لها فواتير دالة عليها، وعليه تم ضبط عدد 905 كيلو جرامات لحمة مفرومة، وتحريزها والتحفظ عليها وكذلك تم تحريز كافة الآلات المستخدمة فى ذلك وتم تشميع أبواب المحل، وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة، كما تم تحرير 3 محاضر جنح عدم إعلان عن أسعار أو مواعيد.

كما نجحت إدارة تموين كفرالزيات، ومفتشو قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفرالزيات، في ضبط المسئول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بناحية أبوالغار، مركز كفرالزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا تصنيع وتعبئة وعرض للبيع أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها علامات فساد ظاهري ورائحة كريهة، وتم ضبط عدد 70 صندوق رنجة باجمالي وزن 400 كيلو جرام وذلك قبل طرحها في الأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديث لـ«الدستور»، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.