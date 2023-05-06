إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وإحالة مرتكب المخالفة للنيابة العامة وذلك ضمن تنفيذ أعمال الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت اليوم من إزالة ٦ حالة تعد على أراضى زراعية وبناء بدون ترخيص بمساحة ٧٩٠ متر.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن التعديات تنوعت ما بين ( ردم أساس لحالة تعد زراعة بمساحة ١٢سهم بالوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، إزالة حالتى تعدى زراعة بالوحدة المحلية بقرية تلة على مساحة ١قيراط، إزالة حالة تعدى زراعة بالوحدة المحلية بقرية دمشير بمساحة قيراط، إزالة حالة زراعة بصفط الخمار بمساحة ١,٥ قيراط، وبناء بدون ترخيص داخل الحيز بمساحة ٩٠متر.

تم تنفيذ الحملات بحضور عصام معبد رئيس بنى محمد سلطان، محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، محمد سميح رئيس قرية صفط الخمار .

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