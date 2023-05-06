الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة ١٢٦ حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة فى دمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تمت إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة على مساحة 459 م٢ تابعة لولاية الموارد المائية والري بمركز ومدينة  دمياط وذلك ضمن حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

وأضافت محافظ دمياط أنه تمت إزالة 126 حالة تعدٍ بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة إجمالية 19268م٢، مشيرة إلى استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وشددت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأي حالة تعدٍ فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الحملات لمتابعة محطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب والسعر الرسمي للسولار عقب تحريكه بمعدل زيادة جنيه واحد للتر بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ومنع اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو استغلال المواطنين، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها لليوم الثالث على التوالى والتى استهدفت المرور على 72 محطة وقود بمختلف أنحاء المحافظة.

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط دمياط محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط

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