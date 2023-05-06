افتتاح موسم حصاد القمح في مزرعة مدرسة ناصر الثانوية الزراعية العسكرية بدمنهور

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أن قطاع التعليم الفني بالمحافظة يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من جانب كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اللذان يؤكدان دومًا على أن هذا القطاع الحيوي يأتي في أولويات خطة واستراتيجية الدولة وتوجهاتها وفقاً لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أكد أن التعليم الفني عنصراً محورياً فى معادلة تحقيق التنمية وركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر لدورة الأساسي في توفير فرص العمل والعمالة الفنية المدربة لسوق العمل ودعم الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مشروع رأس المال للتعليم الفني بمحافظة البحيرة يتصدر قوائم مشروعات رأس المال على مستوى الجمهورية وأن منتجات المدارس الفنية بالبحيرة تمتاز بالجودة والتنوع ويتم تدريب طلاب مدارسها على عمل مشروعات صغيرة عن طريق التدريبات والخبرات العملية والاستفادة من الإمكانيات المادية بالمدارس الصناعية والزراعية من ورش ومزارع وإيجاد الية تدريب لهم لربطهم بسوق العمل وتحقيق دخول إضافية لهم.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاحة موسم حصاد القمح بمزرعة مدرسة ناصر الثانوية الزراعية العسكرية بادرة بندر دمنهور التعليمية على مساحة 26 فدان قمح "مصر 3" وذلك فى تجربة رائدة للتعليم الزراعى بمحافظة البحيرة ودعمًا للاقتصاد القومي لما يمثلة محصول القمح وموسم الحصاد من أهمية كبيرة باعتباره المحصول الاستراتيجى فى مصر.

كما أكد يوسف الديب وكيل الوزارة خلال عملية الحصاد والتي رافقه عبدالله عمارة مدير عام إدارة بندر دمنهور وأسامة يعقوب - مدير المدرسة وعدد كبير من المدرسين والطلبة على أهمية استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد من المحصول وتوفير الوقت والجهد وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بمشروع رأس المال الدائم الذي يستهدف رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب والاستفادة من الإمكانيات والطاقات المتاحة بالمدارس الفنية مع ضرورة التوسع في تنويع وزيادة المنتجات لسد احتياجات المجتمع وتحقيق متطلبات السوق المحلي، متمنياً مزيدًا من التقدم لقطاع التعليم بالبحيرة وعام دراسي موفق لجميع الطلبة والطالبات.