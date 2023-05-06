السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 72 محطة وقود لمتابعة تطبيق تسعيرة المواد البترولية بدمياط

مياه دمياط
مياه دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار الحملات لمتابعة محطات الوقود ومواقف نقل الركاب للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب والسعر الرسمى للسولار عقب تحريكه بمعدل زيادة جنيه واحد للتر بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ومنع اى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة أو استغلال المواطنين.

وفي هذا الإطار؛ واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها لليوم الثالث على التوالى والتى استهدفت المرور على عدد ٧٢ محطة وقود بمختلف أنحاء المحافظة.

حيث تم خلالها الوقوف على الرصيد المتوفر من المنتجات البترولية والالتزام ببيع السولار بالسعر المحدد، كما تم ضبط ٨ مخالفات فى هذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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