الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل موقعة الريال.. السيتى يتغلب على ليدز بهدفين ويواصل تصدر البريميرليج

السيتي وليدز
السيتي وليدز

تغلب مانشستر سيتي على نظيره ليدز يونايتد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

 

وحافظ السيتي على صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة، بينما وقع ليدز في المركز الـ 17 بـ 30 نقطة.

 

الشوط الأول

 

وسيطر السيتي على مجريات الشوط بالكامل، وبدأ جوليان ألفاريز خطورة السيتي في الدقيقة 15 بتسديدة داخل منطقة الجزاء فوق المرمى.

 

وبالدقيقة 16 أضاع إيرلينج هالاند انفراد بالمرمى بعدما تصدى حارس ليدز للكرة.

 

وفي الدقيقة 19 تقدم إلكاي جوندجان للسيتي بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من رياض محرز، وبالكربون أضاف جوندجان الهدف الثاني للفريق بنفس الطريقة.

 

الشوط الثاني

 

حاول هالاند برأسية قوية في الدقيقة 53 تصدى لها حارس ليدز، ثم واصل سلسلة إضاعة الفرص في الدقيقة 61 بانفراد وجاءت تسديدته في القائم.

 

وأضاع جوندجان فرصة إحراز "الهاتريك" بعدما أضاع ركلة جزاء تحصل عليها فودين في الدقيقة 83، حيث جاءت تسديدته في القائم الأيسر.

 

وبالدقيقة 85 قلص ليدز يونايتد الفارق بهدف لصالح الإسباني رودريجو بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

 

 

 

 

 

انشستر سيتي ليدز يونايتد ليدز الدورى الانجليزى السيتى

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