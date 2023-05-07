الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق الضبعة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب اليوم 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "عبد الرؤوف ربيع حمد (42 سنة) مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالعمود الفقري، هدي مرسي ناصف (30 سنة) مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، هيبة عبد الرؤوف ربيع (4 سنوات) مصابة بجرح أعلى الحاجب من الجانب الأيمن، مني عبد الرؤوف ربيع (6 سنوات) مصابة بجرح قطعي باليد اليسري حوالي ٥ سم، أسماء عبد الرؤوف ربيع (7 سنوات) مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي بمستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة اصابة 5 اشخاص انقلاب سيارة بينهم أطفال محور الضبعة الاقليمي مستشفي الضبعة المركزي

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