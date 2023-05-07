بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق الضبعة

أصيب اليوم 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة بطريق محور الضبعة الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "عبد الرؤوف ربيع حمد (42 سنة) مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالعمود الفقري، هدي مرسي ناصف (30 سنة) مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، هيبة عبد الرؤوف ربيع (4 سنوات) مصابة بجرح أعلى الحاجب من الجانب الأيمن، مني عبد الرؤوف ربيع (6 سنوات) مصابة بجرح قطعي باليد اليسري حوالي ٥ سم، أسماء عبد الرؤوف ربيع (7 سنوات) مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

وقام الطاقم الطبي بمستشفى الضبعة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.