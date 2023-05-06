دون حضور النبراوى.. "مجلس المهندسين" ينعقد لتحديد إجراءات سحب الثقة من النقيب

ينعقد الآن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بدعوة من الأمين العام يسري الديب، وبدون حضور النقيب العام طارق النبراوي، الذي أكد في وقت سابق بطلان الدعوة إلى هذا الاجتماع.

ويترأس الاجتماع المهندس حسام الدين رزق، وكيل النقابة، بحضور أعضاء هيئة المكتب عدا أمين الصندوق.

وسبق أن خاطب أمين النقابة، النقيب العام لدعوته لحضور اجتماع مجلس النقابة المنعقد الآن، بمقر النقابة العامة للمهندسين (٢٠ شارع رمسيس القاهرة).

ووفق جدول الأعمال المعلن، فإنه تجري مناقشة التصديق على محضر اجتماع المجلس الأعلى السابق رقم (١٧)، والنظر في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي سبق الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس الأعلى في الجلسة السابقة على عقدها بناءً على الطلبات المقدمة لسحب الثقة من النقيب العام للمهندسين ويتم الدعوة إليها طبًقا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

كما يتم النظر فى البلاغ المقدم ضد 3 مهندسين من قبل الأمين العام، ويجري عرض قرار تعديل نسبة مساهم مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات بداية من 1 أبريل 2022 .

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا عرض قرار زيادة مرتبات العاملين بالنقابة العامة وعرض كل نتائج اللجان لاعتمادها، وطلب لنقابة قنا وملف الدمغة الهندسية.

فيما وجّه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعوة لأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، لحضور اجتماع المجلس الأعلى رقم 16 بمقر النقابة يوم السبت القادم في الرابعة عصرًا.

تضمنت الدعوة أن جدول الأعمال كالتالى: عرض الطلبات المقدمة من الزملاء بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، والنظر فى البلاغ المقدم ضد ثلاثة من أعضاء النقابة، وعرض قرار تعديل زيادة نسبة مساهمة مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات بداية من 1 أبريل 2023 للمناقشة، وعرض قرار زيادة مرتبات العاملين بالنقابة العامة للمناقشة، وعرض كل نتائج اللجان لاعتمادها.