الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل قمة الكالتشيو.. لوكاكو يقود إنتر وبيلوتى فى هجوم روما

لوكاكو
لوكاكو

أعلن سيميوني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره روما مساء اليوم في قمة الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

 

ويقود هجوم إنتر في لقاء اليوم البلجيكي روميلو لوكاكو ويجاوره الأرجنتيني خواكين كوريا، بينما يجلس لاوتارو مارتينيز على دكة البدلاء.

 

وفي الطرف الآخر، يقود بيلوتي هجوم روما ويجلس على مقاعد البدلاء مهاجما الفريق باولو ديبالا وتامي أبراهام.

 

تشكيل قمة الكالتشيو.. لوكاكو يقود إنتر وبيلوتي في هجوم روما

 

وجاء تشكيل الإنتر كالآتي:

 

حراسة المرمى: أونانا

 

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني

 

خط الوسط: دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، هاكان، دي ماركو

 

خط الهجوم: لوكاكو، كوريا

بينما جاء تشكيل روما كالآتي:

 

حراسة المرمى: باتريشيو

 

خط الدفاع: مانشيني، كريستانتي، إيبانز

 

خط الوسط: زالوسكي، كامارا، ماتيتش، بوف، سبينازولا

 

خط الهجوم: بيليجريني، بيلوتي

 

 

 

وجدد فريق ميلان آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 2 -0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

 

 

 

 

 

تشكيل قمة الكالتشيو لوكاكو إنتر بيلوتي روما الكالتشيو

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