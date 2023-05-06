قناة الناس.. نبوى الأزهرى يوضح كيف وصف النبى ابنته فاطمة الزهراء (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصف ابنته فاطمة الزهراء بـ"البتول، الزهراء، البضعة النبوية، والجهة المصطفوية".

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن السيدة فاطمة الزهراء، كانت سيدة نساء زمانها، حيث قال الرسول الكريم "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة".

وتابع: كان يقول عنها الرسول "أحب ما تحبه، رضاها من رضاي وحزنها من حزني وسخطها من سخطي"، كما كان يقول أيضًا عنها "أم أبيها".

وأكد نبوي الأزهري أنه في حياتها كما فعل والدها الرسول مع أمها السيدة خديجة ولم يتزوج عليها، فعل ذلك أيضًا زوجها سيدنا علي بن أبي طالب معها في حياتها، ولكنه عدد في الزوجات بعد وفاتها.

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