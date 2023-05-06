برلمانى: الحوار الوطنى يأتى فى توقيت هام وسط التحديات التى تواجه الدولة

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن اجتماع مختلف الأطياف والفئات بجلسات الحوار الوطني لتحقيق هدف واحد ورؤية واحدة فيها المواطن والوطن أولوية ومحددات غايتها البناء والتنمية ‏بمشاركة هادفة لكل القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وأشار إلى أن حالة الزخم التي أحدثها الحوار الوطني، تنبئ بمستقبل أفضل وتؤكد أننا أمام عملية إصلاح حقيقي، يجب على الجميع أن تتضافر جهودهم من أجل تحقيق هذا المسار الإصلاحي، مشيرًا إلى أن الحوار يرسي قيمًا ومبادئ ستنعكس على مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف المقرر المساعد للجنة القضية السكانية أن الحوار الوطني يأتي وسط المتغيرات العالمية المتلاحقة وما سببته من تعاظم للتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، بما يفرض الكثير من القضايا والملفات على مائدة المناقشات.

وأكد النائب أحمد عاشور، أن الحوار الوطني يأتي في توقيت هام، وعلى المشاركين فيه الوضع في الاعتبار كافة التحديات التي تواجه الدولة الخارجية والداخلية، والسياسية منها والاقتصادية واقتراح بدائل وحلول غير تقليدية وقابلة للتطبيق.

وانطلقت، يوم الأربعاء الماضي، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.