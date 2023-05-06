"طعنة فى القلب".. الخلافات تدفع شابا لقتل جاره فى المطرية

أمرت نيابة المطرية، بتشريح جثة شاب قُتل على يد جاره بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات بينهما بمنطقة المطرية، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم تجمعه علاقة جيرة بالضحية ونشبت بينها خلاف، تعدى على إثره على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وسدد له طعنة نافذة، حتى سقط أرضا وسط بركة من الدماء حوله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده مقتل شاب بطعنة نافذة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من عمره مصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالتحريات تم تحديد هوية المتهم، وهو جار الضحية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه واقتياده لديوان القسم.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.