السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. نبوى الأزهري: مقولة عليه السلام الخاصة بآل البيت تكريمًا لهم (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنه عند ذكر أي أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن نقول رضي الله عنه، أو عليه السلام.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عندما نقول الحسين عليه السلام أن ذلك أمر خاص بالشيعة، هذا خطأ، ويحب تصحيح الأمر، مؤكدًا أن أهل السنة والجماعة في أصح كتاب عندهم بعد القرآن صحيح البخاري كان عند ذكر السيدة فاطمة أو الحسين يقول عليه السلام في أكثر من عشرين موضعًا.

وأكد نبوي الأزهري، أن هذا أمر ليس خاصًا بأحد دون الآخر، ولكن عند قول عليه السلام عند ذكر أي أحد من أهل البيت هو أمر جائز ومشروع، لأن ذلك يعد من باب الإكرام لآل بيت رسول الله.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

قناة الناس آل البيت نبي الرحمة الحسين صحيح البخاري

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