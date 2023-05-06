الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا يفعل الإنسان حتى يتكلم مع الله؟.. رمضان عبدالمعز يجيب

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن من أراد أن يكلم الله فليصلِ، مستدلًا على ذلك بقوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن سيدنا موسى حينما سأله الله عن العصا قال له: "وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى"، مشيرًا إلى أن الله لم يسأله عن تفاصيل العصا ولكن لحبه في الكلام مع الله أطال في شرح العصا حتى يسأله الله عن "المآرب الأخرى" للعصا.

المعنى الحقيقي لقوله تعالى "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"

وكشف خلال الحلقة عن أن الناس تفهم معنى قوله تعالى: "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ"، خطأ ويتفاخرون بما يملكون، ولكن المعنى الحقيقي لها أن الله سبحانه وتعالى كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتحدث عن نعمة النبوة ونعمة الإسلام.

رمضان عبدالمعز يكلم الله يصلى موسى يتفاخرون بما يملكون نعمة النبوة نعمة الإسلام

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