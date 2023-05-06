البابا تواضروس الثانى يهنئ الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه

تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، جلالة الملك تشارلز الثالث، وجلالة الملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.

ونثق أنهما سيبذلان قصارى جهديهما في استكمال الجهود التي تتطلبها هذه المكانة الرفيعة للمساهمة في جعل العالم مكانًا أفضل، وسط الاضطرابات العديدة التي يشهدها عالمنا اليوم.

وهنّأ الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الملك تشارلز على تتويجه ملكًا للمملكة المتحدة.

ويحضر رئيس الأساقفة، اليوم، حفل دعا إليه السفير البريطانى جاريث بيلى، عقدته السفارة البريطانية بالقاهرة لتتويج الملك تشارلز.

وقال رئيس الأساقفة إن يوم التتويج هو حدث تاريخى تشهده المملكة المتحدة منذ سبعين عامًا.

مركز جسور الثقافي ينظم ورشة لمناقشة القهر بشكل مسرحي

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة بعنوان "مسرح المنتدى" لمناقشة القهر على طريقة "مسرح المقهورين" للمخرج البرازيلي "أوجستو بوال"، والتي يقدمها المدرب غسان غبريال على مدار ستة أيام بدءاً من الثامن وحتى الثاني عشر من شهر مايو القادم، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تتضمن الورشة عرض لمشكلات القهر بشكل مسرحى بالإضافة إلى تمرينات مسرحية، على أن تنتهى الورشة بعرض قصير.

الجدير بالذكر أن المدرب غسان غبريال هو كاتب وممثل ومخرج، حضر ورشة مسرح المقهورين مع "چيو بريتو" تلميذ "أوجستو بوال"، بالإضافة إلى ورش أخرى، كما مَثَّل في العديد من المسرحيات وأخرج العديد منها للكبار والصغار، كما يرافق المدرب ولاء عبد النبي المشيرة النفسية وخريجة دبلومة الارشاد النفسي من مؤسسة الحياة ومنسقة مجموعات مساندة.

تتمثل رؤية المركز في بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.