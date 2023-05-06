اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ يطالب Google بحذف 100 مقطع فيديو مضلل

كشف اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ UCS، عن أن الأبحاث الحديثة التي أجراها تحالف العمل المناخي ضد المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو عبر YouTube احتوت على معلومات مضللة بإجمالي 73.8 مليون مشاهدة.

وقال اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ UCS في بيان لهم اليوم السبت، إن New York Times نشرت تفاصيل ونتيجة هذه الأبحاث التي أعدها تحالف العمل المناخي، لذلك، أزالت Google بالفعل الإعلانات المضللة من 83 مقطع فيديو من أصل 100 مقطع فيديو تم تسجيلها على أنها تنتهك سياسة الشركة الخاصة.

وأكد الاتحاد سعادته بما اتخذته Google من قرار يعد استجابة شديدة لتصحيح المعلومات وحذف المعلومات المضللة عن تغير المناخ.

وكان اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ UCS أرسل رسالة إلى Google طالب فيها شركة التكنولوجيا بالوفاء بوعدها بالتوقف عن الاستفادة من التضليل المناخي، إذ يقود التضليل المناخي مجموعة صغيرة من الفاعلين السيئين - غالبًا ما تدعمهم صناعة الوقود الأحفوري - الذين يعملون بنشاط لنشر الشك حول حلول تغير المناخ والمناخ من خلال تطوير العلم المزيف، وعدم اليقين في التصنيع ، ومضايقة العلماء، وغير ذلك.

وبحسب اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ UCS قالوا: “لسوء الحظ ، تعمل شركات التكنولوجيا مثل Google على تضخيم هذه الأصوات، ودعم الإستراتيجية المنسقة لصناعة الوقود الأحفوري لبث الشكوك والصراع حول أزمة المناخ - مع نتائج جادة”.

فيما أوضح تقرير حديث صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن "الخطاب والمعلومات المضللة بشأن تغير المناخ والتقويض المتعمد للعلم قد ساهمت في سوء فهم الإجماع العلمي وعدم اليقين وتجاهل المخاطر والإلحاح والمعارضة".

وأشار اتحاد العلماء المعنيين بتغير المناخ UCS إلى أن الخبر السار أن الجهود لمواجهة التضليل المناخي تؤتي ثمارها بالمساعدة جنبًا إلى جنب مع شركائنا في التحالف العالمي للعمل المناخي ضد المعلومات المضللة.