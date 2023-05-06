يبحث محبي المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخاصة بعد فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري أمس الجمعة أمام بيراميدز بهدف نظيف، وكان الأهلي قد نجح للوصول للدور قبل النهائي بعدما تخطى الرجاء البيضاوي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (0-2).

موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد حدد يوم الجمعة القادمة الموافق 12 مايو الجاري، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، موعدًا لمباراة الترجي والأهلي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا علي ملعب رادس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل شبكة قنوات بين سبورت القطرية المشفرة، مباراة الأهلي والترجي التونسي بأعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية.

يعد النادي الأهلي منافسًا معتادًا للترجي في البطولة القارية خلال الأعوام الماضية، حيث تقابل الفريقان 8 مرات منذ عام 2017.

وكانت قد وصلت بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى إلى القاهرة قادمة من الإمارات، اليوم السبت، عقب تحقيق الأحمر لقب حامل كأس السوبر المصري، للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد فوزه بهدف نظيف في الشوط الإضافي الأول.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على برنامج الفريق قبل السفر يوم الثلاثاء القادم، إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حكم مباراة الأهلي والترجي فى دوري أبطال إفريقا

ويدير الحكم الكينى بيتر كاماكو، مباراة الأهلى الترجى فى دور ذهاب نصف النهائى دوري أبطال إفريقيا، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب عبور الرجاء الرياضي المغربي بنتيجة (2-0) في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية، أما الترجي فقد نجح في عبور شبيبة القبائل الجزائري في الدور ربع النهائي، بعدما تغلب عليه بنتيجة (2-1) في مجموع لقائي الذهاب والعودة.