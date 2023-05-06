الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 حالة تعدٍ خلال حملة مكبرة في التل الكبير بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٤ حالة تعدٍ بالبناء على أراضي بولاية الأوقاف بمساحة ٤٥٦٦ متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة، كما تم إزالة ٦ حالات تعدٍ بالبناء على مساحة ١٤٩٨ متر مربع بولاية الزراعة عبارة عن أسواء ومباني غير مكتملة البناء.

كما تم إزالة ٣ حالات تعدٍ بمساحة ٣٢ متر مربع بولاية المحافظة عبارة عن سلالم وبروزات في الطريق العام.

وعلى الفور، تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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