تشكيل ميلان ولاتسيو في قمة الدوري الإيطالي اليوم السبت

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره لاتسيو مساء اليوم السبت في قمة من قمم الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم ميلان رفائيل لياو ويجاوره أوليفيه جيرو وميسياه، بينما يقود هجوم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

تشكيل ميلان ولاتسيو في قمة الدوري الإيطالي.. لياو في مواجهة إيموبيلي

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كلابريا، كايير، توموري، هيرنانديز

خط الوسط: تونالي، بن ناصر، كرونيتش

خط الهجوم: لياو، جيرو، ميسياه

بينما جاء تشكيل لاتسيو كالآتي:

حراسة المرمى: بروفيديل

خط الدفاع: ماروسيتش، رومانيولي، كاسالي، هاساي

خط الوسط: ميلينكوفيتش، أنطونيو، ألبيرتو

خط الهجوم:زاكاني، إيموبيلي، أندرسون

وتحت شعار لا بديل عن الفوز، يدخل فريق ميلان مباراته أمام لاتسيو، خاصة أن الروسونيري تراجع إلى المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن تفوق عليه فريق أتلانتا بفارق الأهداف، ولكن يظل رصيدهما متساوي بعدد نقاط 58، وبالتساوي أيضًا مع صاحب المركز السابع روما.

ويأمل ميلان إلى تحصيل الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الأربعة الكبار، والتي تفصله نقطتين فقط عنهم. في ظل امتلاك فريق انتر ميلان صاحب المركز الرابع 60 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق لاتسيو إلى الحفاظ على المركز الثاني الذي يتواجد فيه خلال الوقت الحالي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2023-2022، من خلال تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط كاملة.