السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب ثانية ثانوي.. ننشر المراجعة النهائية في مادة الأحياء

المعلم أحمد كاظم
المعلم أحمد كاظم

يبحث العديد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى على المراجعات النهائية الخاصة بهم وذلك بالتزامن مع بداية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتى بدأت اليوم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية.

وإيمانا من “الدستور” بمصلحة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تنشر الدستور المراجعة النهائية فى مادة الاحياء للصف الثاني الثانوي وذلك تحت إشراف المعلم أحمد كاظم كبير معلمى الاحياء.

وبحسب ما أعلن عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فهو كالتالى 

 - يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً. 

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة.

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين. 

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.   

الأول والثاني الثانوي الأول والثاني الإجتماع الصف الثاني الثانوي الصفين الأول والثاني الثانوي الساعة التاسعة الرياضيات المراجعة النهائية المراجعات النهائية

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