إزالة 73 حالة تعدٍ على أملاك دولة بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ حملات الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد ٧٣ حالة تعدٍ بمساحه ٥٥٤٣م على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بمناطق أبو غالب والرياح البحيري وقرى نكلا ووردان وبني سلامه بمركز ومدينة منشأة القناطر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.