"الصعيدى" يعزف أعظم السيمفونيات بمشاركة أكابيلا على المسرح الكبير بالأوبرا.. اليوم

انتهى المايسترو أحمد الصعيدى، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة، بحفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، المقرر إقامته مساء اليوم السبت، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك بمشاركة الميتزوسوبرانو چولي فيظى مع كورالى اكابيلا للنساء والأطفال قيادة وتدريب مايا چيفينريا ودنيا أكرم، ويعتبر الحفل ضمن حلقات اعظم السيمفونيات التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى.

برنامج حفل اوركسترا القاهرة السيمفوني

ويتضمن برنامج الحفل السيمفونية الثالثة لمالر والتى كتبها بين عامى 1893 و1896 وتعد أطول مؤلفاته والأطول على الاطلاق في هذا القالب حيث يستغرق عزفها بين 90 إلى 100 دقيقة، وتعتبر الأكثر طموحا بين مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة ونادرا ما توصلت محاولات النقاد والخبراء لصياغتها في وحدة بنائية متكاملة، فهي عمل ثرى بأشكال الحياة ومشروعا إبداعيا يحاول خلاله تصوير الكون ابتداء من مادته الخام وانتهاء بالخالق أو الحب اللذان كان يمزجهما في مخيلته وتضم ستة حركات اطلق عليهم أسماء بأن يستيقظ والصيف يأتي، بماذا تخبرني الزهور في الغدير، بماذا تخبرني الحيوانات في الغابة، بماذا يخبرني الإنسان، بماذا تخبرني الملائكة، بماذا يخبرني الحب.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدث حفلات نوعية لمجموعة من الأعمال العالمية فى القالب الكلاسيكى للالقاء الضوء على جوانب من احد اهم الوان الفنون الجادة .

وقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني مؤخرا، السيمفونية الثالثة ( ايرويكا ) لـ بيتهوفن والتى تحمل اسم البطولية واتمها مطلع عام 1804 واهداها لنابليون والروح الثّورية التي خيمت على أوروبا في ذلك الوقت ، الى جانب كونشيرتو البيانو الاول لـ رحمانينوف.

أما المايسترو أحمد الصعيدي، أسس الورشة الدولية لقيادة الأوركسترا في القاهرة عام 2001م، وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، وقد قاد الصعيدي أكثر من 50 أوركسترا لاعديد من دول أوروبا مثل النمسا وألمانيا وبولندا ورومانيا وإسرائيل.