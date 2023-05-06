تامر عاشور يحقق رقمًا قياسيًا بحفلين متتاليين.. ونفاد التذاكر في 10 دقائق

حقق النجم تامر عاشور رقمًا قياسيًا جديدًا في عالم الغناء من خلال إقامة حفلين غنائيين في ليلتين متتاليتين بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أحيا حفلًا غنائيًا أمس تحت شعار كامل العدد حيث استمر في الغناء لمدة 3 ساعات متواصلة وسط تفاعل جماهيري كبير، ويحيي الحفل الثاني مساء اليوم.

حفلات المطرب تامر عاشور

ونفدت تذاكر الحفلين خلال 10 دقائق فقط من طرحها للجمهور بسبب الإقبال الكبير من الجمهور العربي على حفلات تامر خلال الفترة الماضية؛ حيث حرص على تقديم مجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية.

وأصبح تامر عاشور النجم المصري الأول الذي يقام له حفلين متتاليين في مدينة جدة؛ حيث تسبب نفاذ تذاكر الحفل الأول في الإعلان عن حفل ثان في اليوم التالي وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الجمهوروخلال حفله أمس قدم مجموعة كبيرة من الأغنيات منها "الرك على النية وهاجي على نفسي وهتوحشنا وقولوله سماح وبحبك وخايف وباي باي وتيجي نتراهن وهقدر وافترقنا" وغيرها.

وكان تامر عاشور قبل أسابيع قليلة أحيا حفلا غنائيا بدولة الكويت بحضور جماهيري كبير وفي لفتة مميزة، قرر تامر الانتهاء من حفله بالكويت والسفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل "صوت مصر" لتكريم النجمة الكبيرة أنغام ومشاركتها في الحفل؛ ليحقق رقمًا قياسيًا بغنائه في حفلين بدولتين مختلفتين خلال 4 ساعات فقط.



وكان آخر أعمال المطرب تامر عاشور الغنائية بعنوان "بحبك وخايف" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وحققت مشاهدات عالية للغاية ويستعد خلال الفترة القادمة للتواجد بمجموعة أخرى من الأغنيات الجديدة.

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