السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة الأسرة تُصدر "فى اللغة والأدب" لـ إبراهيم مدكور

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت مكتبة الأسرة بالهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب "في اللغة والأدب" للدكتور إبراهيم مدكور.

ويقول مدكور في تقديمه للكتاب: نعمت بصحبة الخالدين زمنا غير قصير، فعادوا بي إلى دراسات صرفتنى عنها شئون شتى ووجهونى نحو مشاكل فى اللغة والأدب، عرضت لكل واحدة منها فى استقلال وتحت تأثير ظروف خاصة، وقد عاودت النظر فيها أخيرا، فلمست ما بينها من صلة، وتبينت أنه تجمعها وحدة، وأنه يمكن أن يرد قسمها اللغوى إلى أبواب ثلاثة.


 فمنها ما يدور حول بعض القضايا اللغوية الكبرى، كتطور اللغة والصلة بينها وبين الفكر، والقياس والتعريب والنحو العربي في نشأته وتطوره، منزلة العربية بين اللغات العالمية الكبرى؛ وهذا هو موضوع الباب الأول.
ومنها ما يعالج لغة العلم بوجه خاص، فيعرض لخصائصها ومميزاتها، ولحق العلماء في وضعها وصياغتها، ويشير إلى شيء من تاريخها، وما انتهت إليه اليوم فى لغتنا العربية، وقد جمع ذلك كله تحت الباب الثاني. 
ومنها أخيرا ما يفصل القول فى فن المعجمات، ويبين تطورها وما وصل به المعجم الحديث، ويقف قليلا عند لون من التأليف المعجمى لم يلحظ في ترتيبه وتبويبه إلا مجرد نطق الكلمة، وهو ما سمى المعجم الأبجدى، وأدرج هذا كله تحت الباب الثالث.
وأما الأدب فلم يحظ إلا بباب واحد درست فيه بعض جوانب الشعر والقصة، وأثيرت مشكلتان كثيرا ما كانتا موضع أخذ ورد، وهما مشكلة متن اللغة، ومشكلة تيسير الكتابة العربية، وأشير إلى بعض مميزات أدبنا المعاصر.
وإذا كانت هذه الموضوعات قد عولجت منفصلة وفي مراحل زمنية، فإن في جمعها ما يزيدها وضوحًا ويعين على فهمها ونعتقد أنها لا تزال تشغل الأذهان، ومن الخير أن تلقي عليها أضواء متلاحقة.

مكتبة الاسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين كتاب في اللغة والأدب دكتور إبراهيم مدكور

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