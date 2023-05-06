محافظ قنا يعلن فتح باب الحصول على خطوط سير سيارات الأجرة

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، وكذلك تدعيم بعض خطوط السير للسرفيس الداخلي داخل مدينة قنا، والتي يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات.

وأضاف "الداودي" أنه بناءً على المتابعة والرصد لحركة الركاب في مواقف سيارات الأجرة، فقد تمت الموافقة على تدعيم خطوط سير سيارات الأجرة بين مدينة قنا والمراكز بعدد 95 سيارة، كما تمت الموافقة على تدعيم 4 خطوط سير سرفيس داخل مدينة قنا بعدد 20 سيارة، بواقع 5 سيارات لكل خط، وذلك للقضاء على تكدس الركاب بتلك الخطوط، وتوفير وسيلة نقل حضارية وآمنة لهم.

وأشار إلى أن التقديم سوف يبدأ غدًا الأحد الموافق 7 مايو الجاري، ويستمر لمدة 15 يومًا، حتى الأحد الموافق 21 مايو الجاري، وعلى من يرغب التقدم عليه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها، وتقديم المستندات المطلوبة.