منها ندوات وعروض مسرحية.. الأنشطة الثقافية لقطاع الإنتاج هذا الأسبوع

يقدم قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة برئاسة المخرج خالد جلال، باقة متنوعة من العروض المسرحية والأفلام التسجيلية والندوات التثقيفية على مدار الأسبوع.

ويتبع القطاع عدد من المراكز القومية والفنية والمسارح والمكتبات منها: البيت الفني للمسرح، والمركز القومي للمسرح، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومكتبة الحضارة، ومركز الثقافة السينمائية.

يرصد “الدستور” خلال السطور القادمة خطة الأنشطة الثقافية للقطاع على مدار الأسبوع من السبت حتى الجمعة.

مسرح الطليعة

يقدم المسرح العرض المسرحي "بيت روز" إضافة إلى ورشة تطوير مهارات الإخرام المسرحي من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى اليوم السبت 6 مايو ندوة بعنوان "سيناء أرض التاريه" بحضور اللواء على حفظى، كما تقوم بافتتاح معرض الفن التشكيلي للفنانة منى عبد اللطيف.

مكتبة الحضارة

تقدم المكتبة هذا الأسبوع ورشة رسم وتلوين لأطفال 57367 ، وورشة طباعة على القماش يوم 10 مايو.

مسرح القاهرة للعرائس

يقدم المسرح مسرحية عروستي، وتعرض أيام الخميس والجمعة في السابعة مساء.

مسرح الغد

يقدم المسرح العرض المسرحى "دكتور ستوكمان" من تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج أسامة رؤف.

المسرح القومي للأطفال

يقدم مسرحية "جنة كوكي" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في السابعة مساء.

مسرح الشباب

يقدم مسرحية ياسين وبهية من تأليف نجيب سرور وإخراج مراد منير.

-مسرح الليسيه بالإسكندرية

يقدم ورشة الطفل بمركز الحرية للإبداع، الجمعة من 10 إلى 6 من كل أسبوع.

مسرح الحديقة الدولية

يقدم المسرح ورشة عمل كحل العين ، تمثيل وحكى لدعم مرضى السلطان اعتبارًا من يوم 18 مايو أيام الخميس والجمعة والسبت، في تمام السابعة مساء.

مركز الثقافة السينمائية

يعرض فيلم "وصية رجل حكيم في شئونالقرية والتعليم" يوم 10 مايو 2023.

مسرح البالون

يعرض مسرح البالون بالعجوزة مسرحية زقاق المدق، والعرض المسرحي "يا شيخ سلامة" على مدار شهر مايو 2023.