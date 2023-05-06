السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: توقيت بداية الحوار الوطني هام للغاية (فيديو)

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن توقيت بداية الحوار الوطني كان مناسب جدًا، وهام للغاية، حيث كان هناك خطة استراتيجية كبيرة جدًا من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبد العزيز عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن المرحلة الأولى لبناء الجمهورية شهدت في أول 4 سنوات تأسيس أركان الدولة، التي شهدت أحداث كبيرة في 2011 و2013، منوهًا بأن الدولة المصرية كانت تخطف من قبل الجماعة الإرهابية.

 

مسار تأسيس أركان الدولة

 

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن ثورة 30 يونيو استطاعت السير في مسار تأسيس أركان الدولة، وإعادة هيبة الدولة والمؤسسات إلى أماكنها، ثم بدأنا في تنفيذ خطة التنمية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة المصرية كانت في حاجه إلى مشروعات بنية تحتية، لأنها كانت متهالكة على مدار آخر 30 عامًا،  وكان لابد من التوجه لإعادة البناء في الكهرباء والطرق والمدن الجديدة، فضلًا عن تنمية سيناء للقضاء على الإرهاب.

الحوار الوطنى حزب الإصلاح والنهضة رئيس حزب الإصلاح والنهضة توقيت بداية هام للغاية

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