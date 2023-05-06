آية مدني تناقش مع اليونانية "ميلوسي" آليات تشجيع الفتيات على ممارسة رياضة النخبة

التقت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبطلة مصر الأولمبية السابقة في رياضة الخماسي الحديث، باللاعبة الأولمبية اليونانية فاسيليكي ميلوسي، عضو فريق الجمباز اليوناني، على هامش بطولة العالم للجمباز التي استضافتها مصر في الفترة من 27- 30 أبريل.

ورحبت مدني باللاعبة اليونانية التي تم تكريمها من الاتحاد الأوروبي للجمباز مؤخرًا بجائزة EGF كنموذج يحتذى، قائلة: "كان من المهم الترحيب بفاسيلكي ميلوسي في مصر وإتاحة الفرصة لمقابلتها والتحدث عن طرق تشجيع مزيد من الفتيات والأمهات على المشاركة ليس فقط في الرياضة ولكن في رياضة النخبة".

ومن جهتها، قالت "ميلوسي" إن اللقاء مع آية كان ملهمًا للغاية، ومن المهم توحيد قوتنا كنخبة رياضيات وأمهات أيضًا، واتخاذ إجراءات لمزيد من الفتيات والنساء للمشاركة ليس فقط في الرياضة ولكن في رياضة النخبة، مضيفه" لنتحد معًا لنشر رسالة مفادها أنه لا يوجد شيء يجب أن يكون عقبة أمام المرأة لتصبح رياضية راقية ويكون لها أسرة في نفس الوقت".

وعلى جانب آخر، فقد تحدثت اللجنة الاولمبية اليونانية عن اللقاء، وأشادت بالبطلتين ووصفتهما باعتبارهما نموذج يحتذى به في عالم الرياضة لأنشطتهم ودورهم في تشجيع الفتيات على ممارسة رياضة النخبة.

وعلقت اللجنة على صورة جمعت البطلتين خلال لقائهما معًا بأن آية مدني البطلة المصرية في الخماسي الحديث وبطلة العالم وبطلة السلام في منظمة "من أجل السلام والرياضة" وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وعضوة البرلمان المصري، والأم لطفل، اجتمعت واجرت حوار مع فاسيليكي ميلوسي، أم لابنتين، وعضو في فريق الجمباز الوطني اليوناني، ومنحها الاتحاد الأوروبي للجمباز جائزة EGF كنموذج يحتذى به، كما أنها رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في اللجنة الأولمبية اليونانية.وأن لقاءهما كان لمناقشة لتشجيع الفتيات وكذلك الأمهات على ممارسة رياضة النخبة.