السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس كفر سعد يستمع لآراء ومقترحات المواطنين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة كفر سعد، اجتماعا للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المدينة والقرى التابعة للمركز لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 وفقًا للخطة وحرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد البساطي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة بعض مديري الإدارات بالوحدة  المعينين بالخطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والقيادات التنفيذية المشاركة المجتمعية وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وأوضح الدكتور محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة كفر سعد إنه تم خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية.

وأكد رئيس مدينة كفر سعد على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية  لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة  بقيادة  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تتولي اهتمامًا خاصًا  وذلك لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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